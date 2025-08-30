●NHKの番組が個人全体上位を占める 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(8月18日〜24日)をまとめた。ガンバレルーヤ○QRコードの誕生秘話に高い関心この週のランキングは、NHKが強い存在感を示した。個人全体ランキングの上位7位までをNHK番組が占める結果となった。首位に立ったのは『新プロジェクトX 〜挑戦者たち〜』(注目度70.5%)で、