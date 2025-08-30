ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡õÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂçÀèÇÚ¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê36¡Ë¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾Æ¤­Æù¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ»³¤Ï¡Ö¤è¤¯¾Æ¤­¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡£¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤è¤¯¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢