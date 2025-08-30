¼«¿È¤¬Âç²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆ£ÇÈ¼ëÍýÇÕ¡×¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê±ü¡Ë¡á»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬Âç²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆ£ÇÈ¼ëÍýÇÕ¡×¤¬30Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£Æ£ÇÈ¤Ï¡Öµ­²±¤Ë»Ä¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿