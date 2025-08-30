½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤¬¡¢8·î29Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤ÎInstagram¤ËÊó¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¼ñÎ¤¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï·ëº§¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£X¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤Ø¤Î¿´¤Ê¤¤À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¡Ô»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸°ÂÂÙ¤À¤Ê¡Õ¡Ô¥¦¥Á¤¬¿Æ¤ä¤Ã¤¿¤é²áµî¤Î½÷¤Î¤¤¤¶¤³¤¶ÏÃ¤è¤ê