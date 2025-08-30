ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤¬¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Î¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ¾ÏµÄ°÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¹ñÈñ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ëµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢29Æü¤Ë¼«¤éµÄ°÷¼­¿¦¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÆÏ¤±½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢