秋の訪れとともに楽しめる、贅沢な限定ドーナツが登場します。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンが展開する「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」から、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定で「ラムレーズンあんバター」と「パンプキン ミルク」の2種が2025年9月1日より期間限定販売♡ ここでしか味わえないリッチな味わいで、秋のおやつ時間がぐっと