¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¾ðÊó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÖÁ´ÌÌµÙ»ß¡×¤ØNEXCOÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡¢SA¡¦PA¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¾ðÊó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤ò9·î¤«¤é´ÉÆâÁ´°è¤Ç½ç¼¡µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤¨¡Ä¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡Û¤³¤ì¤¬Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¡ÈÂå¤ï¤ê¡É¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¾ðÊó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄSA¡¦PA¤Ï¡¢É¸¼±¤Ç¡Öi¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼