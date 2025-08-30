「プロレス・ＤＤＴ」（３０日、ひがしんアリーナ）“デスマッチのカリスマ”葛西純（５０）を父に持つ葛西陽向（ひなた、２１）がプロレスデビュー戦に臨んだ。元ＫＯ−Ｄ無差別級王者のＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（５１）とシングルマッチで対戦し、１０分２０秒で敗れた。１７１センチ、７９キロの陽向は黒のロングタイツでリングに上がり、深々と一礼して試合に臨んだ。「葛西」コールが発生する中、序盤は腕の取り合いなど基礎