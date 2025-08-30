英国ビジネス貿易省のアレクサンダー閣外相＝30日午後、東京に停泊中の英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」内英国ビジネス貿易省のアレクサンダー閣外相は30日、東京に停泊中の英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の艦内で共同通信のインタビューに応じた。経済安全保障だけでなく「あらゆる分野で英国から日本へのさらなる投資を促したい」と語った。空母艦内では日英の防衛産業関係者らが集まるフォーラムが開かれた。空