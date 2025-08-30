誓いが現実になるシーズンへ。レバンガ北海道は30日、札幌市の赤れんがテラスでTIPOFFイベントを行いました。今シーズンのユニフォームに身を包んだ13人の選手全員が初めてファンたちの前に勢ぞろい。選手たちはそれぞれ今シーズンの抱負を発表しました。 今シーズンの補強の目玉である富永啓生選手がしたためた抱負は「CS出場‼」。Bリーグのチャンピオンを決定するCS（チャン