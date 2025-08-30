トッテナムは29日、ライプツィヒからオランダ代表MFシャビ・シモンズ(22)を獲得したと発表した。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は5100万ポンド(約101億円)。契約期間は5シーズンで、2年間の延長オプションも付いている。背番号は、ロサンゼルスFCへ移籍した元主将FWソン・フンミンが着けていた7番に決まった。シモンズはユース時代にバルセロナからパリSGへ渡り、2021年2月に17歳でトップチームデビュー。そ