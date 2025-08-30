美麗-Bi-ray-が、8月30日に東京・港区のグランドハイアットで行われている＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI＞のブレックファーストショーに出演し、新曲「Your Jealousy」を初披露した。◆美麗-Bi-ray- 動画同曲はデビュー曲に続き、YOSHIKIが作詞・作曲・プロデュースを手がけた。ポップで華やかなダンスナンバーで、「嫉妬を恐れず輝きの証として受け止める」というメッセージが込められていると