¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë27¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤ÎºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥·¥½¥ó¥Ì¤È¤Î¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡£¤¢¤ì¤¬¥Þ¥¸