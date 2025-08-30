¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªº£µ¨11¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¡Ãhttps://youtu.be/nS-oYdkTg-k ¡ã2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È 2-4 ¹­Åç¡÷¿ÀµÜ¡ä ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤¬¿ÀµÜ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£ 7²óÎ¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï7ËÜÌÜ¡¦º£¥·ー¥º¥ó11¹æ¤È¤Ê¤ë°ÕÃÏ¤Î¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£ 9²ó¤Ë¤ÏßÀÅÄÂÀµ®¡Ê24¡Ë¤«¤é¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£2ÂÐ4¤Ç¹­Åç¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢¾¡Íø