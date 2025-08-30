¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï30Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼­Ç¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¿ô¤Ë¾å¤Ã¤¿¸½¾õ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¹ñÌ±À¤ÏÀ¤ÈÅÞÆâÀ¤ÏÀ¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÉÝ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£