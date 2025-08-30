女性４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」が３０日、東京・味の素スタジアムで行われた「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。会場がある調布市では最高気温３７度をマークする中、真っ昼間の屋外ステージに登場したＮＡＮＡは「暑い中集まってくれてうれしいです」と笑顔を浮かべ、ＲＥＩＮＡは「水分補給をしながら楽しんでいってください」と呼び掛けた。暑さに