冷凍食品を取り巻く競争が激化する中、イオントップバリュの「ワントレー」シリーズが好調だ。物価高騰が続く中で、いかにして値頃感と食べ応えの両立を実現できたのか。生活史研究家の阿古真理さんが取材した――。■冷凍食品の利用に罪悪感がある人は少数派スーパーに何列も並ぶ冷凍ショーケース。ガラス扉の向こうにはコロッケに餃子、パスタにたこ焼き、今川焼、フライドポテト、ブロッコリーなど、日々の食事をすべて賄えそう