女優で歌手のセレーナ・ゴメス（３３）が、音楽プロデューサーのベニー・ブランコ氏（３７）との結婚を前に、バチェロレッテ・パーティーを開催した。９月に挙式を控えるセレーナは、親しい友人たちとメキシコのカボ・サン・ルーカスで開いた独身最後の女子会の様子をインスタグラムで公開している。 【写真】婚約者とアツアツすぎる！ 白のビキニにベールをまとった