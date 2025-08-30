´Ú¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ÏÀ¤³¦ºÇÄã¿å½à¡£2023Ç¯¤Ï0.72¤Ç²áµîºÇÄã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï0.75¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²óÉü·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¾¯»Ò²½ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¹ñÆâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡Ö100±ß½»Âð¡×À¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö100±ß½»Âð¡×À¯ºö¤È¤Ï¡¢¿·º§À¤ÂÓ¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1Æü100±ß¡Ê·î³Û3000±ß¤Û¤É¡Ë¤Ç½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê½»Âð»Ù±çºö¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÏÃÂê