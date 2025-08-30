【モデルプレス＝2025/08/30】元AKB48の板野友美が29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。【写真】板野友美、海の幸たっぷりの豪華夕食◆板野友美、海鮮丼中心の豪華食卓披露板野は「＃友飯」と添え、食卓の様子を公開。サーモンや海老などたくさんの海の幸が盛り付けられた海鮮丼のほか、スープ、キャベツと塩昆布サラダ、カプレーゼ、明太子、キムチ、豆苗とエリンギバター春雨炒めなど、手料理がズラリと