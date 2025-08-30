強烈な一撃だ。北海道コンサドーレ札幌は８月30日、J２第28節でRB大宮アルディージャとホームで対戦。１−０で勝利し、今季３度目の連勝を飾った。決勝点が生まれたのは、前半終了間際の45＋２分。巧みなドリブルで仕掛けた高嶺朋樹が敵陣ボックス手前でファウルをもらう。ペナルティアーク内のFK。キッカーの高嶺が自慢の左足を強振。放たれたボールは鋭い弾道でゴール左に突き刺さった。試合を中継する『DAZN』で解説を