第3日、6番でティーショットを放つ後藤未有。通算10アンダーで首位＝北海道CCニトリ・レディース第3日（30日・北海道CC＝6955ヤード、パー73）7位から出たツアー未勝利の後藤未有が6バーディー、1ボギーの68をマークし、通算10アンダーの209で単独首位に浮上した。小滝水音と鶴岡果恋、金沢志奈、大出瑞月が1打差2位で続く。前回覇者の桑木志帆、川崎春花ら7選手が通算8アンダーの6位。前日4位のアマチュア、中沢瑠来は47位に