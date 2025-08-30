オーストラリア縦断レースで、工学院大のソーラーカーのゴールを喜ぶ学生ら＝29日、南部アデレード（ブリヂストン提供・共同）【シドニー共同】オーストラリア大陸を南北に約3千キロ縦断するソーラーカーレース「ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」は最終日の29日、暫定集計で工学院大（東京都）が13位、初出場の大阪工業大（大阪市）が14位でそれぞれ南部アデレードにゴールした。和歌山大（和歌山市）はゴールの