±Ç²è¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤¬29Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°X¤Ç¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËºîÉÊÎ¢ÏÃ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¥¨¥Ü¥·¤¬À¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤Ò¤¨¤Ã¡ªÏÓ¤â¤®¼è¤é¤ì¤¿¥¨¥Ü¥·¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈX¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¤â¤®¤È¤é¤ì¤¿¥¨¥Ü¥·¡£¼Â¤ÏÎëÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Ü¥·¤Ï»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤· µÜºê½Ù´Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ