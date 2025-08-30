ヤクルトは３０日、マイク・バウマン投手（２９）が２９日に米国での医療機関受診のため、帰国したと発表した。再来日の予定は未定。助っ人右腕は、来日１年目の今季ストッパーとして期待されたが、１６試合の登板で２敗、防御率４・２０と振るわなかった。