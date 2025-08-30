東京五輪とパリ五輪で、2大会連続の金メダルを手にした柔道・永瀬貴規選手。そんな「最強」選手にも、実は不安が強く、ネガティブに悩む一面がありました。その繊細なメンタルに寄り添い、無理に変えようとせず、あえて“そのまま”を活かす指導を行ったのが、柔道男子日本代表のコーチだった金丸雄介さん。永瀬選手を変えるのではなく、金丸さん自身が選手の捉え方を変えたことで、やがて金メダル連覇という結果につながっていき