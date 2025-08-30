「秋季高校野球・広島大会地区予選２回戦、広陵２３−０油木」（３０日、広陵グラウンド）広陵が秋季広島大会の初戦で油木に快勝。五回コールドで地区予選決勝に進出した。初回から猛攻を仕掛けた。初回に８点、二回に９点を奪うなど大量リードを奪い、主導権を握り続けた。新監督の松本健吾氏（３４）は初勝利を挙げた。松本監督は「とにかく自分たちの野球をするだけだと思ってました。私は与えられた役割とやるだけだと