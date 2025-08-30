この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、れいん✌☺︎🖐(@r28s14m)さんと娘さんのエピソードです。子どもでもある程度の年齢になると自分の容姿を気にしたり、お友達に何か言われて落ち込んだりということがあると思います。特に女の子は心の成長が早く心配ですよね。れいんさんも娘さんから「私、眉毛つながってる？」と聞かれたそう。心配しつつも思ったことを伝