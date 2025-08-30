◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節横浜ＦＣ―東京Ｖ（３０日・ニッパツ）東京Ｖが敵地で横浜ＦＣと対戦する。天皇杯４回戦で名古屋に１―２で敗戦してから、リーグ戦も京都、広島の上位陣と内容ではいい勝負を演じながら、決定機を生かせず、０―１、０―３で敗れて、リーグ２連敗、公式戦３連敗中。苦しい状況が続く中、今節は降格圏内の１９位横浜ＦＣとの対戦。チームは現在１４位ながら降格圏内との勝ち点差は６ということ