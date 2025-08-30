パートナーと会社の人の距離感が気になることはありますか？この記事では、夫と部下のLINEのやり取りにモヤモヤするといった投稿を紹介します。退職を考えている部下をLINEで引き留めようとしていた投稿者さんの夫。しかし、内容がどこか思わせぶりに感じて…。 夫が送った部下へのLINEが… 旦那が会社の部下に送ってるLINEの抜粋です。どう思いますか？ 正直その部下のことちょっと気に入ってるんだろうな