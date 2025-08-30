◆秋季広島県高等学校野球大会▽地区予選２回戦広陵２３―０油木＝５回コールド＝（３０日、広陵高校グラウンド）１月に起きた部内での暴力事案で夏の甲子園を辞退した広陵が３０日、秋大会の初戦で油木と対戦した。２回までで１７得点と圧倒。５回コールド２３―０で、３１日に行われる代表決定戦へ駒を進めた。２１日、硬式野球部の中井哲之監督と中井惇一部長が退任すると発表した。新監督には、ＯＢでコーチの松本健吾氏