「NFT（エヌエフティー）」「メタバース」「web3（ウェブスリー）」……。最近、ニュースやSNSで毎日のように見かけるこれらの言葉たち。なんとなく「未来のテクノロジーですごそう！」という雰囲気は伝わってくるのですが、「で、結局なんなの？」「私たちの生活とどう関係があるの？」と、正直よくわからない……と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事は、そんな「？」で頭がいっぱいのあなた（と銀行員の私）のた