芸歴43年で“サスペンスドラマの帝王”の異名を持つ船越英一郎（65）。彼が再婚し、子供を授かっていたことを「女性セブンプラス」が報じたのは、8月27日のことだった。【写真】ベビーカーを押す松下萌子と、半歩後ろから目を細めて見つめる船越英一郎。穏やかな笑顔は涙を誘う再婚相手は23歳年下の“チョークアーティスト”松下萌子（42）。番組共演をきっかけに知り合った2人の交際は、2022年1月に「女性セブン」が報じてい