◇関西六大学野球秋季リーグ戦大商大4―3大院大（2025年8月30日GOSANDO南港）大商大の真鍋慧（けいた＝2年）が「4番・DH」で先発し、先制の決勝3ランで勝利に貢献した。「ランナーを還してやろうという気持ちで打席に入りました」3回2死一、二塁でカウント3ボール1ストライクからのスライダーを豪快に右中間席へ。リーグ戦通算3号の一発は飛距離十分だったが「打った瞬間は行くとは思わなかった」と驚きの表情を見せた