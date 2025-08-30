◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(31日、ベルーナドーム)オリックスとのカード3戦目に登板予定の西武・隅田知一郎投手が30日の練習後、翌日の登板に向けて意気込みました。前回オリックスと対戦した17日の試合では6回被安打9、6失点と試合を作れず、隅田投手に勝敗はつきませんでしたが、チームはサヨナラで敗れました。「もともと嫌なイメージはそんなにないです。甘い球をしっかり上手に打たれただけだと思うので、明日は辛