俳優原田琥之佑（15）が30日、東京・新宿ピカデリーで、主演映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。三好銀さんの人気漫画「海辺へ行く道」シリーズを実写化したもの。原田は「2月にベルリン（映画祭）で上映されて、先月、（ロケ地の）小豆島で上映されて、ようやく昨日から皆さんに見てもらえて。とてもうれしいです」とあいさつした。海辺の街を舞台に、原田はアートに打ち込む14歳の美術部員