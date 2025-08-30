「銀河鉄道株式会社に届けようね!」SKE48の元メンバーでタレントの矢方美紀(大分県出身)がXを更新。思わぬ落とし物を拾い話題になっている。「とんでもない落とし物拾ってしまった、、」と、パスケースを手にしている写真を投稿。ケース内には、なんと「銀河鉄道株式会社・地球本社」発行の星野鉄郎のパスが収められていた。このパスは、今月発売されたばかりの「銀河鉄道999・ヘッドマーク＆パスケースコレクション」の全6