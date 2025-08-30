◇イースタン・リーグヤクルト2―4日本ハム（2025年8月30日戸田）フィリーズ傘下2Aから加入したヤクルト・青柳晃洋投手が30日、イースタン・リーグの日本ハム戦（戸田）に先発。国内復帰4戦目は5回73球を投げて7安打4奪三振で4失点（自責2）。今季3敗目を喫した。青柳は1点リードの3回、2死三塁で阪口に同点の左前適時打。再び1点リードで迎えた5回には2死一、三塁から自身のグラブをはじく阪口の内野安打で同点。