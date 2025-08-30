プロ野球・ヤクルトは30日、マイク・バウマン投手がアメリカでの医療機関受診のため、29日に帰国したことを発表しました。今季入団のバウマン投手はここまで16試合に登板して0勝2敗1ホールドで防御率4.20の成績。直近では6月18日の楽天戦で登板し1回1/3を投げ、1失点で6月19日に登録抹消となりました。なお、再来日は未定となっています。