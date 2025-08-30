俳優の三浦友和が３０日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」に出演。「我が愛しの昭和歌謡」のベストワンに、妻の山口百恵さんの「曼珠沙華」を上げた。この日は三浦をゲストに迎え、三浦が愛する昭和歌謡を紹介。３位は橋幸夫の「潮来笠」、２位は沢田研二の「勝手にしやがれ」。そして１位は「山口百恵さんの曼珠沙華」と紹介した。徳光は「失礼ですが、忖度ですか？」といたずらっぽく聞くと、三浦は「フ