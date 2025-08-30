GENERATIONSの片寄涼太さんが自身のインスタグラムを更新し、31歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【片寄涼太】31歳の誕生日を報告「さらなる未来がもっともっと明るいことを願って毎日を楽しんで駆け抜けます！！！」投稿された写真には、朝陽を浴びて、新たな一歩を踏み出そうとする片寄さんの姿が印象的に映し出されています。 片寄さんは、「今日で丸々30年を生きて新たな歳を迎えました。」と投稿