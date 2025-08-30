ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蟹座（かに座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！蟹座（かに座：6月22日〜7月22日）全体運趣味や勉強がテーマで、基本的には楽しい月となりそうです。特に専門分野を