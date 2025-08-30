【モデルプレス＝2025/08/30】お笑いトリオの四千頭身が29日、自身のX（旧Twitter）を更新。20年前との比較写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】四千頭身・石橋「表情があまりにも一緒」20年前との比較ショット◆石橋遼大、20年前と現在のサッカー写真公開石橋は「20年経ってるのにボール追っかけてる表情があまりにも一緒過ぎる」とコメントし、現在と幼少期のサッカーをしている様子の比較写真を公開。20年の時を経ても変わ