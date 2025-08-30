気象台によりますと、桜島の南岳山頂火口で30日午後1時に噴火が発生し、その後も継続していましたが、およそ1時間後の午後2時半すぎに噴火は停止しました。 噴煙は火口から最大で2400メートルの高さまで上がりました。灰は火口から北西の鹿児島市吉野方向に流されています。 30日午後8時までやや多量の降灰が桜島で、少量の降灰が鹿児島市北部、姶良市、霧島市、日置市、いちき串木野市、薩摩川内市、さつま町、伊佐市で予