日本野球機構(NPB)は30日の公示を発表。DeNAは宮城滝太投手を抹消しました。宮城投手は前日29日に行われた中日戦の7回に2番手として登板。6回に同点に追いつかれる中での登板でしたが、3本のタイムリーを浴び3失点と中日の勝ち越しを許していました。この試合は終盤にかけて点の取り合いが過熱する波乱の展開となり、中日が1点差で勝利しました。宮城投手はここまで、44試合に登板している伊勢大夢投手に次ぐ、チーム2位の42試合に