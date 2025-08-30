「温泉がない方の草津」としてＰＲ活動を続けている滋賀県草津市の市観光物産協会は、大学生と協力して新たなゆるキャラ「おんせんどろぼう」を作った。全国の温泉地から湯を盗んで、琵琶湖を温泉にする計画を進めるという設定。着ぐるみも製作する予定で、担当者は「いろいろな所に連れて行って、各地のご当地ゆるキャラともコラボできれば」と話している。（香山優真）同協会によると、日本三名泉の一つ「草津温泉」がある群