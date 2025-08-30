【動画】GI馬・ブレイディヴェーグが始動！｜https://youtu.be/BqGeoxIUgBc 3歳でエリザベス女王杯を制した実績馬、ブレイディヴェーグが新潟競馬に参戦！ 宮田調教師のコメントを女王の可愛い姿とともにお届けします！ 3度目の重賞制覇へ、今回新たにコンビを組むのは津村明秀騎手。 追い切りでの騎乗を見た宮田調教師は「馬と呼吸を合わせて、リズム良く導いてくれた。凄く心強いパートナー」と、コ