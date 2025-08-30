¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡Ë¡ÖÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡×¤¬29Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Âçºå»Ô¤ÎABC¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢1970Ç¯¸ø³«¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Æ±±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡ËÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡ÖÂæÏÑ¡§ÅÅ±Æ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹EXPO2025¡×¤Ç¤Ï¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¤Ê¤É8ËÜ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£ËüÇîÄÉÀ×¤ÏÅö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°