こう猛暑続きだと、普段は歩く距離なのについタクシーに乗ってしまう。しかし、タクシー料金も最近は高く、どんどんメーターが上がってたちまち2000円、3000円......。少しでも安く乗る裏技はないものか。1万500円分の券を1万円で販売残念ながら、タクシー料金に値引きはない。運輸局が認可した料金、つまりメーターに表示された金額を、運転手はおまけしてはいけないし、乗客は全額しっかり支払わなければいけない。でも、あきら