ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は３０日、優勝戦が行われ、２号艇の小野生奈（３６＝福岡）が２コースからまくって１着。今年２回目、通算２５回目の優勝を飾った。「勝つならこれしかないと思っていました」――。１Ｍ手前ではインから伸び返した田口節子がやや優勢も小野は２コースからスピードあふれる全速ターン。一気に田口を抜いてバックで先頭に立った。５日目まで９戦６勝２着３